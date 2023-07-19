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НовостиПроисшествия19 июля 2023 6:16

Аксенов: пострадавших из-за пожара на полигоне в Крыму нет

Глава региона сообщил, что эвакуированным жителям оказывается помощь
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Глава Крыма Сергей Аксенов

Глава Крыма Сергей Аксенов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что пострадавших из-за пожара на полигоне в Кировском районе нет, эвакуированным жителям оказывается помощь, а причины возгорания установят следственные органы.

«Причины возгорания на полигоне в Кировском районе установят следственные органы. Пострадавших нет … Люди в пунктах временного размещения будут обеспечены всем необходимым», - сообщил глава региона.

Напомним, ранее МЧС Крыма сообщило, что эвакуируются 2225 человек из Кринички, Айвазовское, Абрикосовка и Приветное.

Аксенов также сообщил, что из-за пожара на полигоне была закрыта трасса «Таврида». Советник главы республики Крым Олег Крючков уточнил, что автомобильный транспорт перенаправляется через Старый Крым и Первомайское. Кроме того, он заявил, что на работу Крымского моста произошедшие никак не повлияло.