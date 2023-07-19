Московские парки и зоопарк временно закрыты из-за ливней Фото: Михаил ФРОЛОВ

Парки культуры и отдыха в Москве, Парка Горького и «Сокольников», а также зоопарк в российской столице были временно закрыты в среду, 19 июля, из-за сильных ливней. Об этом сообщается и зоопарка.

«Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Будем информировать вас о режиме работы здесь - надеемся на скорую встречу», - сказано в заявлении, опубликовано в Telegram-каналах Мосгорпарка.

Московский зоопарк также сообщает, что временно закрывается в связи с погодными условиями. «Приносим свои извинения за неудобства», - сказано в сообщении зоопарка.

Напомним, днем ранее, 18 июля, из-за непогоды в российской столице остановилось крупнейшее в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы». Люди находятся в кабинах, а чтобы спустить посетителей, колесо начали прокручивать в ручном режиме.

Согласно прогнозам, в первой половине среды, 19 июля, порывы ветра могут достигнуть 25 метров в секунду, а также сильный дождь, местами будут грозы и град.