Московские парки и зоопарк временно закрыты из-за ливней
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Парки культуры и отдыха в Москве, Парка Горького и «Сокольников», а также зоопарк в российской столице были временно закрыты в среду, 19 июля, из-за сильных ливней. Об этом сообщается и зоопарка.
«Друзья, парки культуры и отдыха временно закрыты в связи с погодными условиями и неблагоприятным прогнозом. Будем информировать вас о режиме работы здесь - надеемся на скорую встречу», - сказано в заявлении, опубликовано в Telegram-каналах Мосгорпарка.
Московский зоопарк также сообщает, что временно закрывается в связи с погодными условиями. «Приносим свои извинения за неудобства», - сказано в сообщении зоопарка.
Напомним, днем ранее, 18 июля, из-за непогоды в российской столице остановилось крупнейшее в Европе колесо обозрения «Солнце Москвы». Люди находятся в кабинах, а чтобы спустить посетителей, колесо начали прокручивать в ручном режиме.
Согласно прогнозам, в первой половине среды, 19 июля, порывы ветра могут достигнуть 25 метров в секунду, а также сильный дождь, местами будут грозы и град.