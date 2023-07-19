Ученые объяснили, почему большинство похудевших со временем снова набирает вес

Ученые сделали неожиданный вывод в ходе исследования. Фото: REUTERS

В ходе исследования, проведенного американскими учеными, было выяснено, что с развитием ожирения, мозг людей перестает реагировать на сигналы сытости. В результате этого они начинают потреблять больше пищи.

Интересно, что в ходе эксперимента участники, сбросившие вес, не восстанавливали чувство насыщения, и реакция их мозга на съеденное оставалась прежней.

Согласно публикации в журнале Nature Metabolism, похудевшим людям так сложно удерживать свой вес из-за измененных настроек чувства сытости. Рано или поздно, они начинают переедать. Эта информация была приведена в статье на ресурсе Everydayhealth.

Интересные результаты МРТ-исследования показали, что мозг людей с ожирением менее чувствителен к сигналам о сытости, особенно к сигналам, связанным с потреблением сахара и жиров.

Интересно отметить, что у людей с нормальным весом потребление сахара и жиров снижает активность мозга, ответственного за регуляцию чувства голода. Однако у участников с ожирением, даже после потери веса, сигналы мозга о насыщении не восстанавливались.

Ученые предложили участникам с ожирением программу для снижения веса. Однако, даже в группе, где удалось похудеть, наблюдалось постоянное отсутствие реакции мозга на сахар и жиры.

Результаты данного исследования указывают на то, что у людей с ожирением может быть возможность высококалорийного потребления, что в свою очередь может привести к быстрому восстановлению веса после похудения.

Отметим, что ранее KP.RU писал о том, почему стоит обратить внимание на аритмию после еды, советах сексолога о возвращении огня в отношениях и формулу самого полезного питания для сердца.