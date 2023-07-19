Пушилин: очередь из 13,5 тысяч машин на сухопутном коридоре в ДНР устранена

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин Фото: Дмитрий СТЕШИН

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил о ликвидации очереди из порядка 13,5 тысяч автомобилей на территории сухопутного коридора в ДНР в связи с ЧП в Крыму.

Плотная пробка из машин скопилась ночью 18 июля, но уже к утру среды усилиями профильных служб очередь удалось устранить.

"Был упрощен режим пересечения административной границы, волонтеры предоставляли возможность получить воду, продукты питания", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее сообщалось, что днем 18 июля перед Крымским мостом со стороны Кубани образовалась пробка длиною в четыре километра. Для обеспечения комфорта во время ожидании вдоль пробки были установлены биотуалеты, а также организованы подвоз и раздача питьевой воды на фоне жаркой погоды.