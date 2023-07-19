AFP: Актриса Изабель Аджани предстанет перед судом в Париже за отмывание денег

Французская актриса и певица Изабель Аджани Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французская актриса и певица Изабель Аджани предстанет перед парижским судом. Обладательницу пяти премий "Сезар" обвиняют в уклонении от уплаты налогов и отмывании денег, передает агентство AFP.

68-летнюю актрису обвиняют в сокрытии двух миллионов евро, которые она получила в дар от бизнесмена и главы НОК Сенегала Мамаду Дианья Ндиайе. Аджани оформила эту сумму в виде займа и избежала выплату налогов в размере 1,2 млн евро.

Кроме того, Аджани якобы фиктивно оформила местожительство в Португалии, что позволило ей уклониться от уплаты подоходного налога в размере 236 тысяч евро.

Французскую актрису будут также судить за отмывание денег. Так, Аджани в 2014 году перевела через незадекларированный банковский счет в США сумму в 119 тысяч евро, полученную через офшор, говорится в публикации.

Напомним, расследование в отношении Изабель Аджани было начато в 2016 году после скандальной публикации "Панамского досье", в котором вскрылось, что француженка систематически уклонялась от уплаты налогов.

Изабель Аджани известна благодаря своим ролям в фильмах "Жилец", "Одержимая", "Убийственное лето" и "Королева Марго".