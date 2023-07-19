Воздушное такси успешно завершило первый беспилотный полет в Британии

Фото: Vertical Aerospace

Электрическое летающее такси британской компании Vertical Aerospace успешно завершило первый беспилотный полет. Об этом пишет агентство Bloomberg.

Как переедает издание, в ходе испытаний модель воздушного такси VX4 набрала скорость около 70 км/ч. Управляли этим аппаратом дистанционно, а сам полет прошел на территории аэропорта Котсуолд, расположенном на юго-западе Англии.

Данное такси оснащено системой вертикального взлета и посадки. Кроме того, в нем есть электродвигатели, которые заряжаются от солнечных батарей.

Агентство заявляет, что испытания «стали новым шагом» для Vertical Aerospace. Во время прошлых тестов, которые состоялись в сентябре 2022 года, модель VX4 совершала только управляемый взлет.

Vertical Aerospace разрабатывает аэротакси в сотрудничестве с британской двигателестроительной корпорацией Rolls-Royce. По данным компании, ряд авиаперевозчиков уже оставили заявки на приобретение около 1 400 единиц таких такси.