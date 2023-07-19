Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 июля 2023 7:25

Захарова назвала фейками сообщения о переговорах Москвы и Вашингтона по Украине

Россия не ведет закулисных переговоров с США, заявили в МИД РФ
Дарья ЧИПУРНАЯ
Мария Захарова опровергла переговоры России и США

Мария Захарова опровергла переговоры России и США

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не ведет закулисных переговоров с Вашингтоном по украинскому вопросу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Никаких переговоров по каким-то вторым трекам, третьим трекам или, как это было представлено в американских СМИ, договоренностям с Украиной Лавров (Сергей Лавров - глава МИД РФ - прим. ред.) не вел. Это вброс, это фейк, это делалось специально", - заявила дипломат.

По мнению Захаровой, американские СМИ и дальше будут плодить не имеющие ничего общего с реальностью слухи о переговорах с целью раскачать российское общество изнутри.

Ранее Захарова в ответ на комментарий Джона Кирби заявила, что США стараются выдать одну из рядовых дискуссий министра иностранных дел России Сергей Лаврова с политологами и общественными деятелями на полях ООН за "секретные переговоры".