Захарова назвала фейками сообщения о переговорах Москвы и Вашингтона по Украине

Мария Захарова опровергла переговоры России и США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва не ведет закулисных переговоров с Вашингтоном по украинскому вопросу. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире Первого канала.

"Никаких переговоров по каким-то вторым трекам, третьим трекам или, как это было представлено в американских СМИ, договоренностям с Украиной Лавров (Сергей Лавров - глава МИД РФ - прим. ред.) не вел. Это вброс, это фейк, это делалось специально", - заявила дипломат.

По мнению Захаровой, американские СМИ и дальше будут плодить не имеющие ничего общего с реальностью слухи о переговорах с целью раскачать российское общество изнутри.

Ранее Захарова в ответ на комментарий Джона Кирби заявила, что США стараются выдать одну из рядовых дискуссий министра иностранных дел России Сергей Лаврова с политологами и общественными деятелями на полях ООН за "секретные переговоры".