Захарова назвала условие для возвращения к диалогу по зерновой сделке Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что у Организации Объединенных Наций (ООН) есть еще три месяца для выполнения меморандума с Россией по вывозу зерна и удобрений, отметив, что только при таком условии Москва вернется к диалогу по зерновой сделке.

«У ООН есть еще три месяца для достижения конкретных результатов», - заявила представитель российского внешнеполитического ведомства в эфире радио Sputnik. Она добавила, что в таком случае российская сторона вернется к переговорам.

В понедельник, 17 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил о прекращения действия всех договоренностей по зерновой сделке. Официальный представитель МИД РФ тогда допустила, что эта сделка может быть возобновлена в случае, если западные страны пересмотрят свое отношение к исполнению обязательств.