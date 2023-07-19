Константинов: инфраструктура за пределами военного полигона в Крыму не повреждена

председатель Государственного совета Крыма Владимир Константинов. Фото: пресс-служба Госсовета Крыма

Глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что, по предварительным данным, объекты инфраструктуры за пределами полигона в Кировском районе не повреждены.

Константинов в эфире телеканала "Россия-24" сообщил, что власти Крыма внимательно мониторят ситуацию в связи с пожаром на полигоне. Факты повреждений инфраструктуры за пределами полигона отсутствуют.

Председатель крымского Госсовета также добавил, что на воинском полигоне в Кировском районе продолжается детонация.

Напомним, ранним утром 19 июля участок трассы "Таврида" со 118 км по 130 км был временно закрыт в связи с пожаром на полигоне. Движение автотранспорта было перенаправлено через населенные пункты Старый Крым и Первомайское.

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что при пожаре на полигоне никто не пострадал. В Кировском районе проходит эвакуация более двух тысяч местных жителей. Советник главы республики Крым Олег Крючков сообщил, что эвакуация займет не больше суток.