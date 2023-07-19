В Кузбассе появится мультибрендовый сервисный центр по продаже и обслуживанию белорусской спецтехники

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Кузбасс с рабочим визитом посетил министр промышленности Республики Беларусь Александр Рогожник. В ходе встречи делегация руководителей белорусских предприятий и правительство региона обсудили сотрудничество в сфере промышленности, транспорта и сельского хозяйства. Стороны договорились создать в Кузбассе мультибрендовый центр, в котором будет продаваться и обслуживаться белорусская техника.

«Кузбасс и Республику Беларусь связывают давние дружественные отношения, у нас есть соглашение об основных принципах торгово-экономического сотрудничества, - прокомментировал итоги встречи губернатор Сергей Цивилев. - Такое взаимодействие особенно важно в нынешних реалиях. Белорусская техника работает на наших угледобывающих и сельскохозяйственных предприятиях, в сфере ЖКХ и других отраслях. Новый мультибрендовый центр позволит не только проводить оперативное техобслуживание, но и приобретать необходимую технику, запчасти к ней в одном месте и по ценам заводов-производителей».