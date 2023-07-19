Актриса Валерия Ланская не стала делиться с Лерой Кудрявцевой самым сокровенным

Актриса Валерия Ланская не любит делиться подробностями личной жизни Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская актриса театра и кино Валерия Ланская не была до конца откровенной на шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. О том, что некоторые секреты остались нераскрытыми для зрителей, заявила сама Ланская.

"О самом сокровенном я не рассказывала, отвечала на вопросы довольно общо", - цитирует актрису StarHit. По ее словам, всё было заранее обговорено с редакторами передачи. Беседа с Кудрявцевой, по ее мнению, вышла интеллигентной.

Сейчас 36-летняя Ланская занята подготовкой к свадьбе с артистом балета и коллегой по Московскому театру оперетты Эдгаром Голосным, который младше ее на пять лет.

Валерия не любит делиться с прессой подробностями своей личной жизни. По мнению Ланской, счастье любит тишину. В этом она очередной раз убедилась, когда после объявления об отношениях поклонницы стали написывать в личные сообщения ее будущему супругу в соцсетях.