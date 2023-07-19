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НовостиЗвезды19 июля 2023 8:40

Актриса Валерия Ланская не стала делиться с Лерой Кудрявцевой самым сокровенным

Ланская давала общие ответы на интересующие ее темы
Дарья ЧИПУРНАЯ
Актриса Валерия Ланская не любит делиться подробностями личной жизни

Актриса Валерия Ланская не любит делиться подробностями личной жизни

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российская актриса театра и кино Валерия Ланская не была до конца откровенной на шоу "Секрет на миллион" с Лерой Кудрявцевой. О том, что некоторые секреты остались нераскрытыми для зрителей, заявила сама Ланская.

"О самом сокровенном я не рассказывала, отвечала на вопросы довольно общо", - цитирует актрису StarHit. По ее словам, всё было заранее обговорено с редакторами передачи. Беседа с Кудрявцевой, по ее мнению, вышла интеллигентной.

Сейчас 36-летняя Ланская занята подготовкой к свадьбе с артистом балета и коллегой по Московскому театру оперетты Эдгаром Голосным, который младше ее на пять лет.

Валерия не любит делиться с прессой подробностями своей личной жизни. По мнению Ланской, счастье любит тишину. В этом она очередной раз убедилась, когда после объявления об отношениях поклонницы стали написывать в личные сообщения ее будущему супругу в соцсетях.