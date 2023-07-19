Захарова назвала мистификацией решение США поддержать сельское хозяйство Украины

Захарова назвала мистификацией решение США выделить деньги для сельского хозяйства Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мистификацией решение Вашингтона дать Украине 250 миллионов долларов для поддержки сельского хозяйства.

“Это мистификация… всё сельское хозяйство давным-давно на Украине принадлежит как раз этим самым западникам”, — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что западные компании владеют большей частью сельскохозяйственных территорий Украины и контролируют все продовольственные сделки, поэтому дополнительные деньги уйдут “своим же компаниям”, фактически являющимся собственниками украинского сельского хозяйства.

Напомним, 17 июля Россия официально проинформировала ООН, Турцию и Украину о возражении против продления черноморской инициативы. В Кремле подчеркнули, что российская сторона может вернуться к зерновой сделке только после выполнения всех условий Москвы в рамках меморандума Россия-ООН.

После выхода Москвы из сделки власти США приняли решение отправить Украине 250 млн долларов на поддержку сельского хозяйства.

Тем временем издание Bloomberg заявило, что продолжение поставок украинской сельхозпродукции в рамках новой зерновой сделки без участия России бессмысленно и противоречит реальности.