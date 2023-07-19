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НовостиПолитика19 июля 2023 8:39

Захарова назвала мистификацией решение США поддержать сельское хозяйство Украины

После выхода России из зерновой сделки власти США решили выделить Украине 250 миллионов долларов
Сергей ЧИКОВ
Захарова назвала мистификацией решение США выделить деньги для сельского хозяйства Украины

Захарова назвала мистификацией решение США выделить деньги для сельского хозяйства Украины

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала мистификацией решение Вашингтона дать Украине 250 миллионов долларов для поддержки сельского хозяйства.

“Это мистификация… всё сельское хозяйство давным-давно на Украине принадлежит как раз этим самым западникам”, — отметила дипломат в эфире радио Sputnik.

Захарова подчеркнула, что западные компании владеют большей частью сельскохозяйственных территорий Украины и контролируют все продовольственные сделки, поэтому дополнительные деньги уйдут “своим же компаниям”, фактически являющимся собственниками украинского сельского хозяйства.

Напомним, 17 июля Россия официально проинформировала ООН, Турцию и Украину о возражении против продления черноморской инициативы. В Кремле подчеркнули, что российская сторона может вернуться к зерновой сделке только после выполнения всех условий Москвы в рамках меморандума Россия-ООН.

После выхода Москвы из сделки власти США приняли решение отправить Украине 250 млн долларов на поддержку сельского хозяйства.

Тем временем издание Bloomberg заявило, что продолжение поставок украинской сельхозпродукции в рамках новой зерновой сделки без участия России бессмысленно и противоречит реальности.