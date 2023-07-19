Владлен Татарский посмертно награжден медалью «За освобождение Мариуполя» Фото: Telegram

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в среду, 19 июля, заявил, что передал медаль «За освобождение Мариуполя» Максима Фомина, известного также как Владлен Татарский, его маме Равиле Фоминой.

«Не успел при жизни, к большому сожалению, вручить медаль... Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне. Всегда сложно в таких ситуациях подбирать слова… Поблагодарил за сына», - написал глава региона в своем Telegram.

По словам врио главы ДНР, Владлен Татарский навсегда вошел в историю Донбасса, а также России.

Напомним, Владлен Татарский умер из-за мощного взрыва, прогремевшего 2 апреля 2023 года в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали около 30 человек. На следующий день была задержана Дарья Трепова. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что взрыв был запланирован украинскими спецслужбами, но с поддержкой агентуры из сторонников ФБК*, среди которых была и Дарья Трепова.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом