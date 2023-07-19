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НовостиПолитика19 июля 2023 9:12

Владлен Татарский посмертно награжден медалью «За освобождение Мариуполя»

Награду вручил Денис Пушилин
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Владлен Татарский посмертно награжден медалью «За освобождение Мариуполя»

Владлен Татарский посмертно награжден медалью «За освобождение Мариуполя»

Фото: Telegram

Временно исполняющий обязанности (врио) главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в среду, 19 июля, заявил, что передал медаль «За освобождение Мариуполя» Максима Фомина, известного также как Владлен Татарский, его маме Равиле Фоминой.

«Не успел при жизни, к большому сожалению, вручить медаль... Передал награду его маме, Равиле Ибрагимовне. Всегда сложно в таких ситуациях подбирать слова… Поблагодарил за сына», - написал глава региона в своем Telegram.

По словам врио главы ДНР, Владлен Татарский навсегда вошел в историю Донбасса, а также России.

Напомним, Владлен Татарский умер из-за мощного взрыва, прогремевшего 2 апреля 2023 года в кафе Санкт-Петербурга, в результате которого пострадали около 30 человек. На следующий день была задержана Дарья Трепова. Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что взрыв был запланирован украинскими спецслужбами, но с поддержкой агентуры из сторонников ФБК*, среди которых была и Дарья Трепова.

* Запрещенная в России экстремистская организация, признанная иностранным агентом