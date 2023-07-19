ФСБ задержала подозреваемого в подготовке поджога бронетехники в Казани Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Казани сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) при поддержке бойцов Росгвардии провели задержание 30-летнего местного жителя, который планировал поджечь танковый полигон с военной техникой. Сообщается, он был приверженцем террористической организации легион «Свобода России»*.

Как передает «КП-Казань» со ссылкой на источники в правоохранительных органах, в ходе допросов житель Казани признался в создании на территории танкового полигона схронов, где уже успел припрятать для диверсии примерно 20 канистр с керосином, при помощи которых планировал поджечь военную технику.

При обысках в доме у мужчины обнаружили и изъяли десять приспособлений для сброса боеприпасов с беспилотника, а также несколько аккумуляторов для дрона, компоненты для изготовления взрывного устройства и предметы, указывающие на ведение диверсионной деятельности.

На данный момент решается вопрос об избрании для задержанного мужчины меры пресечения.

*запрещенная в России террористическая организация