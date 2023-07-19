Видео задержания администраторов популярных телеграм-каналов опубликовало МВД РФ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

МВД России опубликовало видео задержания администраторов популярных телеграм-каналов. На видео сотрудники силовых органов отмечают, что задержанных подозревают в вымогательстве денег у представителя МВД, а в конце видео поставили фотографию с обнаруженными в ходе обыска пачками денег.

Напомним, 14 июля в Москве задержали администратора телеграм-канала "Кремлевская прачка" по подозрению в вымогательстве. Также по этому делу задержаны еще несколько человек, личности которых неизвестны.

На следующий день Тверской суд Москвы арестовал администратора Telegram-канала Михаила Полякова, удовлетворив ходатайство следственных органов о заключении подозреваемого под стражу до 12 сентября.