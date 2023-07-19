Глава ВГА Ганчев: власти Украины постепенно вывозят из Харькова людей и документы

Украинские власти постепенно вывозят из Харькова людей и документы Фото: Александр КОЦ

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что украинские власти стали периодически вывозить из подконтрольной ей части города людей и документы. Об этом глава ВГА рассказал в эфире телеканала "Россия-24".

"Люди фиксируют некоторые нюансы, видели администрацию - погрузили что-то, пакеты какие-то, коробки - вывезли. Скорее всего, это планомерно происходит у них такая подготовка к эвакуации", - сказал Ганчев.

Ганчев добавил, что украинская сторона уже давно начала эвакуацию производств. "Это мародерство... По факту просто как вандалы вырезают, вывозят, разбирают", - отметил глава ВГА Харьковской области.

Напомним, Ганчев 1 июля сообщил о действиях киевского режима по принуждению мирных жителей покидать свои дома в Харьковской области.

19 июля сообщалось, что в Харькове, а также в Одессе и Днепропетровской области прогремела серия взрывов. Накануне российские войска нанесли высокоточный удар по объектам в Одессе, где готовились теракты против России с применением дронов.