WSJ: солдат ВСУ заявил о беззащитности армии перед российской авиацией Фото: Михаил ФРОЛОВ

Американская газета Wall Street Journal со ссылкой на украинского военнослужащего заявила, что подразделения ВСУ оказались беззащитны перед российской авиацией.

“Наша "вездесущая" проблема - это небо. Когда противник видит все поле боя, что можно сделать?”, — сказал военный в интервью изданию.

Также боец рассказал, что украинская армия испытывает острую нехватку снаряжения. По мнению военного, западные союзники Украины совершили ошибку, предоставив ВСУ танки и бронетехнику, но не обеспечив их защиту от российской авиации.

Напомним, ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также называл основными проблемами в текущем наступлении ВСУ нестабильность поставок боеприпасов и тотальное преимущество российской армии в воздухе.

В свою очередь издание New York Times отмечало, что украинская армия в принципе не может прикрыть свои войска системами ПВО из-за точной работы российской артиллерии и авиации.