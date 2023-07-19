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НовостиОбщество19 июля 2023 10:11

Экскурсионные автобусы в Крым направят по сухопутному коридору через новые регионы

Через Керченскую паромную переправу будут переправляться только рейсовые автобусы
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экскурсионные автобусы в Крым направят по сухопутному коридору через новые регионы

Экскурсионные автобусы в Крым направят по сухопутному коридору через новые регионы

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Экскурсионные автобусы в Крым и обратно начнут ходить по сухопутному коридору через новые российские регионы. Об этом в среду, 19 июля, сообщила пресс-служба Министерства транспорта республики.

«Экскурсионные автобусы в Крым и из Крыма отправляются по альтернативному сухопутному пути через новые регионы», - сказано в заявлении ведомства.

По данным Министерства транспорта республики, через Керченскую паромную переправу теперь будут переправляться только рейсовые автобусы.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что после пожара на войсковом полигоне в Кировском районе была закрыта трасса «Таврида». Советник главы республики Олег Крючков уточнил, что автомобильный транспорт будет перенаправляться через Старый Крым и Первомайское, и отметил, что на работу Крымского моста произошедшее никак не повлияло.