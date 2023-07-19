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19 июля 2023 10:40

В "Шифре-4" появится новая героиня, которую сыграет Агриппина Стеклова

В Кисловодске прошли съемки восьмой серий четвёртого сезона популярного детективного ретросериала
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Как рассказала KP.RU режиссер сериала Вера Сторожева, финал будет неожиданным

Как рассказала KP.RU режиссер сериала Вера Сторожева, финал будет неожиданным

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новом сезоне появится новая героиня, которую играет Агриппина Стеклова. С её приходом криминальный сюжет станет ещё острее. Параллельно с детективом будут развиваться личные истории героинь, которых играют актрисы Екатерина Вилкова, Елена Панова, Марьяна Спивак и Яна Дюбуи. А всего в 4-м сезоне появится еще 140 новых персонажей.

Как рассказала KP.RU режиссер сериала Вера Сторожева, финал будет неожиданным. Не сказочным, не хэппи-энд. Но именно так и бывает в жизни… Замену подполковнику Проскурину, которого играл Сергей Пускепалис, не нашли. Да и не искали: Проскурина заменить невозможно.

По сюжету в конце 3-го сезона его уволили из органов за то, что сотрудничал с гражданскими лицами (главными героинями-шифровальщицами) и доверял им тайны следствия. Он уезжает из Москвы в другой город по месту службы. Так было задумано в сценарии, но в реальной жизни всё произошло гораздо трагичней: Сергей Пускепалис погиб в ДТП в сентябре прошлого года, когда перегонял микроавтобус военным Донбасса.

В новом сезоне Проскурин будет присутствовать за кадром и заочно влиять на сюжетную линию. Но не ждите мистификации, никакой имитаций голоса или изображения Сергея Пускепалиса с помощи нейросети не будет. Хотя мистика все-таки присутствует. Сергей Пускепались похоронен в Железноводске, рядом со своими родителями. Улица, которая ведет к кладбищу, называется улицей Проскурина - фамилией его героя из «Шифра». Невероятное совпадение.

Во Дворце культуры Железноводска есть небольшой музей Сергея Пускепалиса, куда передали костюмы, в которых он снимался, его милицейскую форму.

О том, как снимался 4-й сезон сериала, читайте на сайте kp.ru.