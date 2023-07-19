В "Шифре-4" появится новая героиня, которую сыграет Агриппина Стеклова

Как рассказала KP.RU режиссер сериала Вера Сторожева, финал будет неожиданным Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В новом сезоне появится новая героиня, которую играет Агриппина Стеклова. С её приходом криминальный сюжет станет ещё острее. Параллельно с детективом будут развиваться личные истории героинь, которых играют актрисы Екатерина Вилкова, Елена Панова, Марьяна Спивак и Яна Дюбуи. А всего в 4-м сезоне появится еще 140 новых персонажей.

Как рассказала KP.RU режиссер сериала Вера Сторожева, финал будет неожиданным. Не сказочным, не хэппи-энд. Но именно так и бывает в жизни… Замену подполковнику Проскурину, которого играл Сергей Пускепалис, не нашли. Да и не искали: Проскурина заменить невозможно.

По сюжету в конце 3-го сезона его уволили из органов за то, что сотрудничал с гражданскими лицами (главными героинями-шифровальщицами) и доверял им тайны следствия. Он уезжает из Москвы в другой город по месту службы. Так было задумано в сценарии, но в реальной жизни всё произошло гораздо трагичней: Сергей Пускепалис погиб в ДТП в сентябре прошлого года, когда перегонял микроавтобус военным Донбасса.

В новом сезоне Проскурин будет присутствовать за кадром и заочно влиять на сюжетную линию. Но не ждите мистификации, никакой имитаций голоса или изображения Сергея Пускепалиса с помощи нейросети не будет. Хотя мистика все-таки присутствует. Сергей Пускепались похоронен в Железноводске, рядом со своими родителями. Улица, которая ведет к кладбищу, называется улицей Проскурина - фамилией его героя из «Шифра». Невероятное совпадение.

Во Дворце культуры Железноводска есть небольшой музей Сергея Пускепалиса, куда передали костюмы, в которых он снимался, его милицейскую форму.

О том, как снимался 4-й сезон сериала, читайте на сайте kp.ru.