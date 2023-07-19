Полиция эвакуировала вокзал во Франции из-за сообщения о террористе в поезде Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правоохранительные органы эвакуировали пассажиров и сотрудников вокзала в Лилле, расположенном в департаменте Нор на севере Франции. Причиной послужило поступившие в полицию сообщение о террористе в одном из поездов. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на источники в полиции.

«Операция проводится на вокзале "Лилль-Европа" после звонка о присутствии террориста в поезде», - передает издание, отмечая, что речь идет о поезде, следующем по маршруту Париж - Лилль.

Подъезды к вокзалу перекрыты, а в здании самого вокзала сейчас работают сотрудники сил специального назначения.

Напомним, два года назад произошла серия терактов во Франции, в результате которых трое человек погибли в Ницце. Кроме того, были нападения на прохожих в Авиньоне и Лионе. Как писал сайт KP.RU, личности всех нападавших установлены.