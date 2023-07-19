Александр Моор: Будет полностью реализована на один год и восемь месяцев раньше запланированного срока

Фото: gubernator.admtyumen.ru

Областную программу расселения аварийного жилья, которое признано таковым до 2017 года, изначально планировалось выполнить до 1 сентября 2025-го, однако ее завершат уже к концу текущего года. В ходе реализации программы расселят порядка 145 тысяч квадратных метров. Условия проживания станут комфортнее у более чем 9 тысяч человек.

В ближайшее время правительство Тюменской области сформирует аналогичную программу на следующие пять лет для домов, признанных аварийными по состоянию на 1 января 2022 года. В ходе расселения 113 тысяч квадратных метров свои жилищные условия улучшат более 6 тысяч жителей региона.

«Это дорогостоящая программа. Значительная часть аварийных домов находится в городах. Используя современные инструменты комплексного развития территорий, мы привлекаем средства инвесторов, чтобы сократить нагрузку на бюджет», – рассказал Александр Моор.

Губернатор проконтролировал ход строительства 47-квартирного дома в селе Викулово для детей-сирот, малоимущих граждан и переселенцев из аварийного жилья, которые стоят в очереди на жильё. Трехэтажный дом будет сдан в эксплуатацию ориентировочно к концу этого года.

Помимо жилого дома Александр Моор оценил результаты капитального ремонта поликлиники Викуловской районной больницы. Здесь модернизировали системы водоснабжения и водоотведения, а также выполнили внутреннюю отделку помещений. Реконструкция проведена в ходе реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В рамках этой программы в 2022 и 2023 годах в больницу поступили 8 санитарных автомобилей.

На оснащение поликлиники современным оборудованием по распоряжению Александра Моора из областного бюджета будет выделено 20 миллионов рублей.