Песков: Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму

Путин проинформирован о ситуации на полигоне в Крыму Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформирован об инциденте с возгоранием на военном полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Аксенов (глава Крыма Сергей Аксенов - Прим.Ред.) оперативно отреагировал, меры принимаются, ситуация уточняется", - сказал Песков журналистам, отметив, что Путину было доложено о ситуации в Крыму.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за сильного возгорания на полигоне в Крыму был перекрыт участок трассы "Таврида" со 118 км по 130 км. В результате пожара никто не пострадал, объекты инфраструктуры также не были задеты.

Известно, что из ближайших населенных пунктов были эвакуированы свыше двух тысяч местных жителей. По данным советника главы республики Крым Олега Крючкова, эвакуация не займет больше суток.