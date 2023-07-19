Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия19 июля 2023 10:41

Песков: Путину доложили о возгорании на полигоне в Крыму

Глава Крыма Аксенов оперативно отреагировал, заявили в Кремле
Дарья ЧИПУРНАЯ
Путин проинформирован о ситуации на полигоне в Крыму

Путин проинформирован о ситуации на полигоне в Крыму

Фото: REUTERS

Президент Российской Федерации Владимир Путин проинформирован об инциденте с возгоранием на военном полигоне в Кировском районе Крыма. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Аксенов (глава Крыма Сергей Аксенов - Прим.Ред.) оперативно отреагировал, меры принимаются, ситуация уточняется", - сказал Песков журналистам, отметив, что Путину было доложено о ситуации в Крыму.

Ранее KP.RU сообщал, что из-за сильного возгорания на полигоне в Крыму был перекрыт участок трассы "Таврида" со 118 км по 130 км. В результате пожара никто не пострадал, объекты инфраструктуры также не были задеты.

Известно, что из ближайших населенных пунктов были эвакуированы свыше двух тысяч местных жителей. По данным советника главы республики Крым Олега Крючкова, эвакуация не займет больше суток.