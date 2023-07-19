Песков: Россия понимает, что Запад закрывает глаза на любые преступления Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва прекрасно понимает, что западные страны закрывали и будут закрывать свои глаза на любые преступления Киева. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя реакцию Запада на теракт на Крымском мосту.

«Запад готов закрывать глаза на любые теракты, которые киевский режим устраивает в нашей стране. Они в данном случае не гнушаются никаким молчанием. Это не новость, это было и раньше. Так будет и дальше, мы это прекрасно понимаем», - заявил представитель Кремля в среду, 19 июля.

Напомним, в ночь на понедельник, 17 июля, украинские власти устроили теракт на Крымском мосту, из-за чего было частично разрушено дорожное полотно. Кроме того, погибла семейная пара, которая направлялась из Белгородской области. Сиротой осталась ехавшая с ними 14-летняя девочка, получившая травмы, однако выжившая в этой трагедии.