В Турции планируют подготовить Стамбул к возможному разрушительному землетрясению Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Турецкие власти планируют начать подготовку Стамбула к возможному разрушительному землетрясению, о котором начинают предупреждать сейсмологи. Об этом в среду, 19 июля, сообщил министр экологии и градостроительства Турции Мехмет Озхасеки.

По его словам, была проведена встреча с мэром Стамбула Экремом Имамоглу и главами районов города по поводу возможного землетрясения. «Достигли принципиального согласия. Мы начинаем работу на следующей неделе», - заявил глава ведомства.

Озхасеки напомнил, что Стамбул с точки зрения сейсмической опасности «входит в десятку самых рискованных городов мира», подчеркнув, что в такой ситуации «нельзя терять ни секунды».

Напомним, накануне профессор сейсмологии, член Совета ученых мэрии Стамбула по вопросам землетрясений Халюк Эйидоган дал прогноз, что в Турции ожидается землетрясение магнитудой выше 7, которое затронет Стамбул. При этом, по его словам, экономические последствия ощутит вся страна.