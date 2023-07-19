Совфед одобрил закон о постоянном праве россиян на каникулы по потребкредитам Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совет Федерации одобрил закон, закрепляющий на постоянной основе право россиян на кредитные каникулы по потребительским кредитам.

Согласно данному документу, кредитные каникулы будет разрешено брать один раз на полгода по каждому займу, размер которых не превышает 1,6 млн рублей для автокредитов, 450 тысяч рублей - для остальных потребительских кредитов, а также 150 тысяч рублей для кредитных карт. Как сообщается, правительство имеет право корректировки представленных лимитов.

Закон распространяется на заемщика в трудной жизненной ситуации, когда его доходы за последние два месяца снизились более чем на 30% по сравнению со среднемесячными за год. Кроме того, основанием для взятия подобных каникул может стать ситуация, когда жилье попало в зону ЧС, а также было утрачено имущество в результате чрезвычайной ситуации или нарушена жизнедеятельность.