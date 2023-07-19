Министр экономики ФРГ Хабек обвинил Индию в извлечении выгоды из санкций против РФ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек обвинил Индию в извлечении выгоды из антироссийских санкций.

«ЕС ведет переговоры - и это абсолютно в наших интересах - о заключении соглашения о свободной торговле с Индией … Она закупает много дешевой нефти в России. Отношения с Индией важны, но в то же время сложны», - отметил глава ведомства, выступая в эфире телеканала NTV

При этом Хабек указал, что Германия до сих пор чувствует последствия высокой зависимости от российских энергоресурсов. По его словам, сама Индия в ходе обсуждения данного вопроса сообщает о предпочтении не российской нефти, а дешевого топлива.

Ранее в России заявили о большом потенциале сотрудничества Москвы с Индией, а также Китаем и Ираном. При этом, как писал сайт KP.RU, в Кремле отметили, что нужно привыкнуть к «непростым партнерам».