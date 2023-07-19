Данила Козловский через суд требует взыскать один рубль с Виталия Бородина Фото: Олег ЗОЛОТО

Актер Данила Козловский обратился в суд с требованием взыскания одного рубля моральной компенсации с главы Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталия Бородина. Об этом сообщает передает Telegram-канал Baza.

Бородин ранее призвал Генпрокуратуру РФ проверить Козловского на дискредитацию Вооруженных сил (ВС) РФ, что актер счел клеветой в его адрес.

Как сообщается, иск артиста приняли через три месяца, а ответчиком по иску названо новостное агентство ТАСС, которое в апреле этого года, ссылаясь на свои источники заявило о проверке актера на дискредитацию российской армии.

Отмечается, что к требованию возбудить дело в отношении актера Бородин привел слова Козловского из интервью Ирине Шихман*, где тот якобы призывал к митингам, однако были процитированы слова артиста со съемок сериала о революции.

Напомним, сообщалось, что Козловский обратился с исковым заявлением в суд еще в апреле этого года после того, как Бородин призвал проверить артиста на экстремизм, а прокуратура Москвы начала проверку в отношении актера по статье о дискредитации ВС РФ.

*Внесена Минюстом РФ в список иноагентов