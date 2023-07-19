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НовостиОбщество19 июля 2023 12:00

Совфед единогласно одобрил запрет на смену пола в России

Единственное исключение - вмешательства, необходимые для лечения ряда патологий
Сергей КУДРИН
Совфед единогласно одобрил запрет на смену пола в России

Совфед единогласно одобрил запрет на смену пола в России

Фото: Анастасия НОВИКОВА

Совет Федерации единогласно одобрил закон, запрещающий в России медицинские вмешательства, связанные со сменой пола, но с небольшим количеством исключений. Поправки вносятся в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ».

Документ запрещает гражданам Российской Федерации принимать препараты, необходимые для смены пола, а также осуществлять медицинское вмешательство с этой целью. Однако существует ряд исключений: операции возможны для лечения пороков развития, аномалий, генетических и эндокринных заболеваний половых органов у детей.

Вносить изменения в запись актов гражданского состояния будет возможно только на основании заключения врачебной комиссии. Если же изменение пола в паспорте будет зафиксировано - паспорт гражданина станет недействительным спустя 90 дней после внесения изменений в документ.

Ранее KP.RU подробно описал, как будет действовать новый закон о запрете на смену пола в России, принятый депутатами Госдумы.