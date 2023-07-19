Депутат Хамзаев назвал опрометчивым заявление уехавшей из России Исинбаевой Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Елена Исинбаева вот уже несколько дней является одной из самых обсуждаемых персон. В Госдуме отреагировали на слова спортсменки, что она является «человеком мира». Депутат Государственной думы Бийсултан Хамзаев назвал ее слова опрометчивыми.

- Я считаю, что позиция Елены изначально ошибочная, можно назвать эту позицию опрометчивой. Перед тем, как что-то заявлять, надо хорошенько подумать: надо было ли вообще это делать? Понятно, что ее «троллили» в интернете», - отметил Хамзаев в беседе с «Газетой.ru».

Политик отметил, что нельзя забывать свои корни и школу, которая взрастила ее как спортсмена и легенду. Теперь же реакция спортсменки, являющейся майором Вооруженных сил РФ, вызывает возмущение у многих.

- Знаете, сегодня мне здесь некомфортно, пойду в другое место», - говорит Хамзаев, ссылаясь на слова спортсменки. - Это ошибка со стороны Елены.

Он предупредил, что подобная позиция может завести очень далеко и негативно сказаться на ней.

Ранее, Испанские СМИ сообщили, что Исинбаева переехала жить на Канарские острова. Отмечается, что чемпионка живет в роскошном ЖК, но при этом весьма сдержана в тратах.

После спортсменка отметила, что не имеет фактических воинских званий и никогда не была депутатом ГД. Она принадлежит только спорту и является "человеком мира".

Тем временем, глава республики Дагестан Сергей Меликов заявил, что стадион в Махачкале, названный в честь двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой, должен быть переименован. Местным жителям предоставили право выбрать другое достойное имя, передает Rt.

- А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России, - отметил Меликов.

Пока местные жители будут выбирать стадиону новое имя, ему могут вернуть название "Труд", сообщает телеканал "360".