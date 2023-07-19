Госдума приняла законопроект о налоге на сверхприбыли крупных компаний Фото: Shutterstock

Государственная дума приняла во втором чтении законопроект о налоге на сверхприбыли крупных компаний.

Согласно документу, налог должен быть уплачен не позднее 28 января 2024 года. Мера носит разовый характер, правительство РФ рассчитывает получить в федеральный бюджет 300 миллиардов рублей.

Налог на сверхприбыли будут уплачивать компании, у которых средняя арифметическая величина прибыли за 2021 год и 2022 год превысила один миллиард рублей. Налоговая ставка будет установлена в размере 10%, при этом для организаций, перечисливших в бюджет в 2023 году обеспечительный платеж, ставка налога может быть установлена на уровне 5%, а перечисленные деньги будут зачтены в счет уплаты налога на сверхприбыль.

Напомним, налог на свуерхприбыли не затронет компании, зарегистрированные после 2020 года. Под налог также не попадают компании малого и среднего бизнеса, нефтегазового сектора и добычи угля, а также те, кто платит единый сельскохозяйственный налог.

Первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов заявлял, что инициатором налога на сверхприбыль был бизнес, а не чиновники.