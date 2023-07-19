Экс-разведчик Риттер: солдаты ВС США недостаточно подготовлены для боев на Украине

Экс-разведчик Риттер: ВС США не смогут воевать на Украине из-за отсутствия подготовки Фото: REUTERS

Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что американские военные не смогут успешно проводить свои операции в зоне конфликта на Украине.

“Три тысячи военных — это ни о чем. Их бы уничтожили за полтора дня”, — отметил разведчик в эфире YouTube-канала U.S. Tour of Duty.

При этом, подчеркнул Риттер, недавнее заявление Белого дома об отправке трех тысяч американских военных на усиление группировки НАТО в Европу вряд ли связано с намерением Вашингтона ввести войска на Украину. По его мнению, таким образом Байден лишь хотел послать европейским коллегам сигнал о готовности защищать их.

Военный добавил, что эти солдаты даже в случае отправки на помощь ВСУ не смогут ничего изменить, поскольку обучены они совершенно для других задач.

Ранее Риттер отмечал, что президент Украины Владимир Зеленский понимает неизбежность поражения в текущем конфликте и надеется на прямое вмешательство в боевые действия военного блока НАТО, однако даже силы альянса уже не способны спасти киевский режим.

Схожее мнение высказывал и бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон – российская армия, по его словам, превосходит по огневой мощи и количеству солдат даже силы НАТО, а ВСУ уже можно считать побежденной армией.