Польша пыталась завысить стоимость ремонта переданных Киеву танков Leopard Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши пытались завысить стоимость ремонта переданных Вооруженным силам Украины танков Leopard, поэтому Германия отказалась от создания на польской территории сервисного центра по обслуживанию этих машин, сообщил представитель промышленной отрасли Польши.

«Были подписаны предварительные документы, немецкие специалисты ознакомились с технической базой в Польше и остались довольны, но стороны не сошлись в финансовых вопросах», – рассказал он в беседе с РИА Новости.

Как заявил собеседник агентства, Польша имела «чрезмерные аппетиты» по оплате ремонта переданных Киеву танков. По его словам, польская сторона хотела получать «больше, чем это стоит в Германии при обслуживании и ремонте таких же танков, от двух до пяти раз».

Напомним, между Германией и Польшей разразился скандал из-за трудностей с обслуживанием танков Leopard, которые ранее были переданы украинской армии. По информации Spiegel, стороны никак не могут договориться по поводу стоимости обслуживания машин.

Сайт KP.RU писал о возможных проблемах с поставками танков Leopard на фоне конфликта между Берлином и Варшавой.