19 августа в усадьбе “Захарово” состоится фестиваль “Традиция Фото: соцсети

19 августа 2023 года в историко-литературном музее Пушкина в усадьбе “Захарово” в Подмосковье состоится фестиваль “Традиция”. На мероприятии выступят талантливые музыканты, поэты, актеры и работники творческих мастерских. Организаторы фестиваля называют главной задачей проекта сохранение русского культурного кода.

Фестиваль “Традиция” уже проходил семь раз, и всегда местом проведения была усадьба “Захарова”, на которой маленький Александр Пушкин учил русский язык и слушал сказки няни Арины Родионовны.

Идейными вдохновителями проекта являются российский писатель Захар Прилепин и режиссер Эдуард Бояков. В этом году организаторы ожидают более 15 тысяч посетителей и приготовили для них более 50 уникальных событий, среди которых театральные постановки, выставки дизайнерских работ, творческие встречи с поэтами, лекции философов и историков, а также многое другое.

Как отмечал Прилепин, фестиваль стал “точной сборки современной русской культуры”, и остается таковым и сегодня.

Вход на фестиваль "Традиция" свободный. Подробности программы и точный адрес вы можете узнать по этой ссылке.