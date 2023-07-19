Путин уверен, что города, улицы и школы в России будут носить имена участников СВО

Президент РФ Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что города, улицы, парки и школы будут носить имена участников специальной военной операции. В рамках заседания Путин пообщался с Ильей Штокманом, который отправился на СВО в качестве добровольца, а также стал победителем конкурса управленцев "Лидеры России". Президент России в шутку подметил, что одно из газовых месторождений в стране называется Штокмановским, хоть и не было названо в его честь.

“Но уверен, что и улицы, и города, и парки, и школы будут называться именами ваших сослуживцев”, - сказал Путин, обратившись к участнику спецоперации.

Ранее депутат от фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что Государственная дума РФ рассмотрит закон об учреждении звания «Город-герой СВО». Он также заявил о создании музеем, посвященные героическим подвигам в ходе спецоперации.