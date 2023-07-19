"Не очень понравилось": Путин рассказал, как в молодости подрабатывал грузчиком

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин на заседании наблюдательного совета платформы “Россия – страна возможностей” рассказал, как в молодости подрабатывал грузчиком на железной дороге.

"Я, когда студентом был, подрабатывал, какие-то мешки грузили на железнодорожной станции... мне это занятие не очень понравилось, честно", — прокомментировал Путин рассказ замглавы Нижнего Новгорода Ильи Штокмана о долгом карьерном пути.

Напомним, президент ранее рассказывал, что в 1990-е годы он иногда подрабатывал частным извозом, поскольку, получив в конце 90-х предложения от управляющего делами президента переехать на работу в Москву, он не мог отказаться, но был вынужден подрабатывать и вариантов другой работы просто не было.

Также Путин рассказывал, что в те сложные времена его маме приходилось подрабатывать ночным сторожем и нянечкой, чтобы иметь возможность днем ухаживать за сыном.