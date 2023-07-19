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НовостиЭкономика19 июля 2023 12:55

Губернатор Кузбасса и премьер-министр Республики Беларусь обсудили новые направления сотрудничества

Одно из них - поставка техники для горнодобывающей промышленности
Ксения БОГДАНОВА
Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Глава Кузбасса Сергей Цивилев и премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко обсудили торгово-экономические отношения и новые направления сотрудничества. Губернатор 19 июля прибыл в Минск с рабочим визитом.

«Я здесь нахожусь в должности не только губернатора Кузбасса, но и председателя Совета Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Стратегия развития Сибири формируется так, чтобы она давала эффект и для страны, и для всех субъектов. Это богатый регион с очень большим потенциалом. Думаю, нам с вами надо вести работу по всему Сибирскому федеральному округу», - отметил Цивилев.

Одним из перспективных направлений может стать поставка белорусской техники для горнодобывающей промышленности. По словам Головченко, Кузбасс является для республики важным партнером.

«В прошлом году мы наработали на 600 млн долларов. У нас большая зависимость от поставок карьерной техники. Предприятия области - одни из крупнейших потребителей самосвалов БЕЛАЗ», - подчеркнул глава правительства Республики Беларусь.