Page Six: принц Гарри и Меган Маркл опровергли слухи о расставании из-за денег

Меган Маркл и принц Гарри опровергли слухи о расставании Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Слухи о разладе в отношениях принца Гарри и актрисы Меган Маркл облетели интернет с новой силой. На этот раз утверждается, что Гарри бросил дом жены в США и уехал к семье на другой континент, чтобы сохранить отношения. Но источники в Page Six не спешат подтверждать эту информацию.

По данным инсайдеров, срыв многомиллионной сделки герцога и герцогини Сассекских со стриминговой платформой Spotify не повлиял на отношения в семье. "Это неправда, это буквально выдумано", - сообщили источники.

В июле таблоид RadarOnline сообщил, что Гарри и Меган разъехались с целью отдохнуть друг от друга, чтобы спасти в брак, в котором они воспитывают двоих детей.

Сообщалось, что отношения супругов стали портиться после череды неудач в их общей карьере - пара снимает документальные фильмы, ведет подкасты и ходит на совместные интервью.