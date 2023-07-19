WSJ: Киев и союзники потрясены быстрой потерей танков и БМП при наступлении Фото: REUTERS

Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что Киев и его союзники были удивлены темпами потерь танков и бронемашин западного образца в ходе текущего наступления.

“Быстрая потеря нескольких танков и боевых машин пехоты, многие из которых были обездвижены минами или ракетами, запущенными с ударных вертолетов, потрясла Украину и ее западных покровителей”, — пишут авторы статьи.

Также в публикации отмечено, что украинская армия не добилась ожидаемого прорыва, однако Киев возлагает ответственность за это на своих союзников. Украинские власти считают, что Запад не оставил ВСУ иного выбора, кроме как пытаться пробить оборону ВС РФ без поддержки систем ПВО, необходимых для прикрытия наступательных подразделений.

Напомним, издание New York Times сообщало, что за первые две недели широкомасштабного наступления ВСУ потеряли до 20 процентов военной техники, отправленной на штурм российской линии обороны.

В свою очередь сами бойцы ВСУ называют свою технику “передвижными гробами”, поскольку ВС России просто не дают ей добраться до передовой и эффективно уничтожают ее при помощи противотанковых комплексов и беспилотников.

По данным Минобороны России, с начала наступления до 11 июля ВСУ потеряли более 26 тысяч военнослужащих и наемников, а также около трех тысяч единиц военной техники, в том числе полученной от западных союзников.