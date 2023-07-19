19fortyfive: итог саммита в Латинской Америке стал ударом по США и победой России

Луис Инасиу Лула да Силвы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист Скотт Макдональд заявил, что Россия выиграла от результатов саммита ЕС и Сообщества государств Латинской Америки и Карибского бассейна.

“Россия включилась в геополитическую игру в Латинской Америке и нанесла удар по стратегическому подбрюшью США. Страны Латинской Америки отказались приглашать Зеленского и осуждать Россию в контексте конфликта на Украине”, — написал экономист в статье для 19fortyfive.

По мнению Макдональда, позиция Бразилии по украинскому конфликту и сближение ее интересов с Москвой серьезно обострило отношение ее отношения с Вашингтоном, поскольку стремление президента Луиса Инасиу Лула да Силвы к “многополярности” с политической точки зрения выглядит антиамериканской.

Экономист подчеркнул, что Россия ведет успешную политику в странах Латинской Америки, поскольку общее мировоззрение Москвы разделяют во многих странах этого региона.

Напомним, издание Politico сообщало, что участники саммита стран Евросоюза и Сообщества государств Латинской Америки (СЕЛАК) не смогли прийти к согласию относительно позиции по Украине.

При этом глава МИД России Сергей Лавров предупреждал, что эпоха многополярности уже наступила и в данный момент на этом пути нет никаких перспектив или компромиссов, способных остановить стремление многих стран уйти от диктатуры и гегемонии США.