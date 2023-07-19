Путин заявил о больших планах России по освоению космоса

Россия имеет большие планы по освоению как ближнего, так и дальнего космоса, заявил президент РФ Владимир Путин.

«У нас большие планы и по ближнему космосу, и по дальнему космосу. Здесь есть над чем работать и чем заниматься», – сказал глава государства на заседании наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей».

Космическая отрасль имеет большое значение для России и всего человечества, добавил президент.

Напомним, российский лидер, выступая в Кремле на мероприятии, посвященном Дню космонавтики, пообещал, что РФ продолжит освоение космоса. Как отметил Путин, это помогает развивать не только обороноспособность России, но и всю экономику страны. Кроме того, это дает огромный толчок в продвижении науки. Такую важную отрасль государства никогда не остановят, пообещал глава государства.