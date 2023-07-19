Сенчукова и Рыбин назвали причину развода сына: «Измен не было» Фото: с личной страницы в соцсети.

Василий Рыбин – единственный сын артистов Натальи Сенчуковой и Виктора Рыбина. Парню 24 года и недавно он развелся.

С женой Дарьей Алябьевой Василий прожил всего 11 месяцев. Они поженились в 2022 году. Союз пары казался надежным, ведь их отношения начались почти 8 лет назад. Но очень быстро стало известно о разводе. Причину расставания знаменитая семья обсуждать не стала, а Василий очень быстро нашел замену жене. В соцсетях он показал совместный снимок с девушкой по имени Валерия, теперь ее парень называет женой.

Звездные родители в решение сына вмешиваться не стали. Наталья и Виктор в жизнь сына не лезут, но о причинах его развода все же готовы говорить.

– Они не сошлись характерами, – пояснила Сенчукова сайту mk.ru. – Это – главная причина. Никаких измен не было: это абсолютно точно.

С экс-невесткой артисты отношений не поддерживают. Пара развелась быстро, ведь общих детей и совместного имущества у них не было.

Новую возлюбленную сына артисты принимает добродушно, говорят, что она «хорошая, молодая девочка».