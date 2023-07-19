Посол РФ Нечаев: российская экономика показывает рост вопреки санкциям Фото: Shutterstock

Несмотря на большое количество санкций, российская экономика оказалась не только устойчивой, но и показала рост. Такое заявление сделал посол Российской Федерации в Германии Сергей Нечаев в разговоре с «Лентой.ру».

Он также подчеркнул, что от антироссийских санкций пострадали западные страны и теперь их экономика находится в фазе рецессии.

На портале телеканала 360 привели слова экономиста Бориса Шмелева, который подчеркнул, что российская экономика выдержала санкционное давление благодаря своевременным решениям управленцев. Многим предприятиям дали льготы, которые позволили наладить производство новых видов продукции.

Также о преображении российской экономики рассказал эксперт Василий Астров, слова которого привели на портале RT. Он добавил, что после легкой рецессии в 2022 году, сейчас экономика быстро восстановилась и приспособилась к санкциям.

По словам специалиста, во многих отраслях из санкций даже удалось извлечь выгоду. Так например текстильная промышленность и пищевое производство начали наращивать обороты, после ухода зарубежных компаний.