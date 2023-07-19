В Польше заявили о задержании россиян, пытавшихся взорвать поезда с оружием Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Польше задержали членов российской разведывательной сети, которые якобы планировали взорвать поезда с оружием и гуманитарной помощью для Украины, утверждают местные СМИ.

Как передает Gazeta Polska, российских шпионов разоблачили Генеральная прокуратура и Агентство внутренней безопасности Польши. Отмечается, что «самый большой успех» в истории агентства, поскольку ликвидированная «российская разведывательная сеть» была крупнейшей подобной структурой, действовавшей в Польше.

Вместе с тем издание не приводит каких-либо доказательств задержания «российских шпионов» и не раскрывает источников, от которых эта информация была получена. Газета добавляет, что с марта по июль 2023 года в Польше были задержаны 15 человек по обвинению в шпионаже в пользу российской военной разведки, которые «получали задания удаленно прямо из Москвы», получая вознаграждение в криптовалюте.

Напомним, издание Mysl Polska сообщало, что Польша охвачена истерией из-за мнимой угрозы российского шпионажа. Агентство внутренней безопасности республики из-за этого ведет себя сюрреалистично, но последствия их действия серьезны и реальны, отмечалось в сообщении.