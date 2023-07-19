Моравецкий: «Польша не откроет свою границу для зерна с Украины» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, выступая на пресс-конференции после встречи с министрами сельского хозяйства Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии и Словакии, заявил что Польша закроет свои границы для ввоза украинского зерна, и решения Еврокомиссии на это не повлияют.

«Я хочу прямо сказать: мы не откроем эти границы. Или Еврокомиссия согласится выработать общее решение, которое продлит этот запрет, или мы сделаем это сами», - заявил Моравецкий.

Польский премьер уточнил, что 15 сентября 2023 года ЕК может разрешить ввоз украинского зерна в страны Евросоюза, однако Польша с этим решением не согласна, и не собирается дестабилизировать зерновой рынок внутри себя. Такое же решение будет принято в отношении любой другой сельхозпродукции из Украины, если она будет угрожать внутренним рынкам Польши.

Ранее KP.RU сообщил, что Польша не готова принимать украинское зерно, но готова обеспечивать его транзит.