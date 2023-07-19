В Москве в непогоду системы жизнеобеспечения работают штатно

Коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме. Фото: Иван МАКЕЕВ

Мощный ливень, обрушившийся на столицу за последние два дня, не помешал работе систем жизнеобеспечения города. Как отметил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков, во время непогоды все функционирует штатно.

«Аварийных отключений воды, газа, тепло- и электроснабжения нет, - сообщил заммэра. - За вторник и среду в отдельных районах города выпало свыше 90% месячной нормы осадков».

По его словам, больше всего эти цифры оказались в трех округах Москвы - Северо-Восточном (97%), Центральном (95%) и Юго-Западном (89%).

«В столице сегодня до конца дня сохраняется вероятность сильного ветра местами с порывами до 20 метров в секунду», - уточнил Бирюков.

При этом он пояснил, что коммунальные службы продолжают работу в усиленном режиме. Особое внимание уделяется объектам жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства. Кроме того, от порывов ветра защищают жилые и нежилые дома, транспортные и торговые сооружения, строящиеся здания.

«На круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур округов», - подчеркнул Бирюков.

В разных округах столицы сотрудники Комплекса городского хозяйства приводят потрепанные непогодой улицы в порядок. В том числе быстро распиливают и вывозят деревья, упавшие от сильного ветра.

Заместитель мэра Москвы обратился к жителям с призывом оставаться внимательными на улице, не выбирать для укрытия деревья и не оставлять около них машины. А водителям стоит помнить о дисциплине на дорогах, строго следовать правилам дорожного движения и отказаться от резких маневров.