Депутат Чепа: Россия должна жестко пресекать поставки оружия Германии на Украину Фото: Александр КОЦ

В Госдуме заявили, что Россия должна более решительно действовать по отношению к Германии. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа считает, что ФРГ регулярно пересекает "красные линии".

Ранее, посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что Германия нарушила свое табу на поставки оружия в зоны конфликта.

Чепа согласен с Нечаевым, парламентарий отмечает, что такие действия угрожают территории страны. Берлин нарушает свои обещания, в частности, что поставляемое оружие будет применяться только в отношении военных объектов.

- Несмотря на многие заявления Берлина о том, что то или иное оружие поставлять не будут, его поставляли, - отметил депутат в беседе с Lenta.ru.

При этом он подчеркнул, что к Минским соглашениям это не относится. Ангела Меркель ранее признала, что Германия не собирались их выполнять.

Тем временем, военный эксперт Игорь Никулин высказал предположение, что армейские склады в Германии изрядно опустели. В беседе с Пятым каналом от отметил, что именно поэтому Берлин начал отказывать в оружии Киеву в то время, как Париж и Вашингтон, наоборот, наращивают поставки Украине.

На фоне заявлений о поставках на Украину кассетных боеприпасов в центре Донецка ВСУ продолжают рассыпать противопехотные мины-лепестки, сообщает телеканал "360".

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с канцлером ФРГ Олафом Шольцем на поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot, сообщает газета "Известия".