Спасатели экстренно прибыли в дом Брижит Бардо в Сен-Тропе

BFMTV: спасатели прибыли в дом Брижит Бардо в Сен-Тропе Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Французский телеканал BFMTV сообщил, что в дом французской актрисы Брижит Бардо в Сен-Тропе приехала группа спасателей. В эфире напомнили, что 88-летняя Бардо страдает от респираторных проблем, а спасатели приехали к ней рано утром в среду, 19 июля.

Других подробностей в эфире телеканала не было озвучено. Позже ее супруг Бернар Дормаль также подтвердил версию, что спасатели приехали из-за состояния здоровья Барно.

“Было около девяти часов утра, когда Брижит стало трудно дышать. Ей было хуже, чем обычно, но она не потеряла сознание... Приехала бригада, которая дала ей кислород и некоторое время оставалась наблюдать за ней”, — рассказал Дормаль.

Сайт KP.RU рассказывал, как начиналась карьера символа красоты 50-60 годов Бриджит Бардо. С детства артистка занималась балетом и считалась “некрасивой и со скверным характером”, однако, как это обычно бывает, вмешался случай.

В 15 лет будущая звезда снялась для журнала ELLE, редактор которого отметила незаурядную внешность Бордо, а позже режиссер Роже Вадим убедил родителей Брижит в том, что их ребенка ждет большое будущее и стал ее пресс-агентом.

Вскоре Бардо узнала, что такое настоящая слава, а жизнь француженки до отказа заполнилась светскими раутами с толпами поклонников. Однако, несмотря на многочисленные предложения Голливуда, из-за неуверенности в своем актерском таланте, продолжала сниматься во французских фильмах, заставляя как критиков, так и зрителей, сходить с ума от откровенных сцен с ее участием.