Сенатор Карасин: Россия ответит Финляндии на закрытие генконсульства в Турку Фото: Александр КОЦ

Финляндия приняла решение закрыть генконсульство России в Турку. Глава комитета по международным делам Совфеда Григорий Карасин отметил, что подобный шаг от властей Финляндии не останется без ответа. Сенатор высказал надежду, что Россия ответит соразмерно.

Отношения между двумя государствами ухудшились после вхождения Финляндии в НАТО. Москва рассчитывала на сдержанность со стороны Хельсинки, однако ситуация накалилась.

В связи с этим, сенатор выразил разочарование, ведь под угрозой отношения, которые выстраивались между странами десятилетия.

- Наши страны поддерживали активные, спокойные отношения, это явная эскалация. Финляндия стала членом НАТО, это военно-политический блок, который наращивает обороты в стиле холодной войны, - сказал сенатор NEWS.ru.

МИД России уже объявил об отзыве разрешения на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. Оно должно прекратить свою работу с 1 октября. Причиной этого решения стали «конфронтационные действия Хельсинки» в связи с ужесточением режима въезда для россиян, владеющих собственностью в стране.