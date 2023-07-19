Россия объявила ряд районов Черного моря опасными для судоходства Фото: Анастасия ЖУКОВА

Ряд районов Черного моря объявлены российского стороной опасными для судоходства, сообщает Министерство обороны РФ.

«Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как заявили в министерстве, в связи с прекращением «зерновой сделки» и закрытием морского гуманитарного коридора, с 20 июля 2023 года все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться РФ как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева, добавили в Минобороны.

Напомним, 18 июля МИД России заявил, что Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование. Как отметили в ведомстве, зерновая сделка и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений спустя год так и не были реализованы.