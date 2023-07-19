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НовостиПолитика19 июля 2023 15:36

Россия объявила ряд районов Черного моря опасными для судоходства

Суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться РФ как перевозчики военных грузов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Россия объявила ряд районов Черного моря опасными для судоходства

Россия объявила ряд районов Черного моря опасными для судоходства

Фото: Анастасия ЖУКОВА

Ряд районов Черного моря объявлены российского стороной опасными для судоходства, сообщает Министерство обороны РФ.

«Ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря объявлены временно опасными для судоходства. Соответствующие информационные предупреждения об отзыве гарантий безопасности мореплавателям изданы в установленном порядке», – говорится в Telegram-канале ведомства.

Как заявили в министерстве, в связи с прекращением «зерновой сделки» и закрытием морского гуманитарного коридора, с 20 июля 2023 года все суда, следующие по Черному морю в порты Украины, будут рассматриваться РФ как потенциальные перевозчики военных грузов. Страны флага таких судов будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева, добавили в Минобороны.

Напомним, 18 июля МИД России заявил, что Черноморская зерновая инициатива прекращает функционирование. Как отметили в ведомстве, зерновая сделка и Меморандум Россия-ООН по нормализации российского экспорта сельхозпродукции и удобрений спустя год так и не были реализованы.