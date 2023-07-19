Григорий Лепс прекратил продюсировать проект с участием его дочери Евы Фото: Руслан РОЩУПКИН

Знаменитый российский певец Григорий Лепс отказался продолжать продюсирование группы COSMOS girls, одной из участниц которой была его дочь Ева. Проект был распущен, девочки начали разъезжаться на учёбу. Об этом сообщил сам Лепс в беседе с корреспондентом газеты «Дни.ру».

«Проект прекратил свое существование, девочки разъезжаются учиться. Может, для себя еще и будут петь, но уже без выступлений», - заявил Лепс.

На вопрос о том, чем будет зарабатывать на жизнь его дочь, Лепс заявил, что его это «не волнует», так как он уже обеспечил свою семью всем необходимым - жильём, машинами и прочим.

Напомним, COSMOS girls была создана в 2017 году, дебютировав с хитом Mama Ama Rich. В 2018 году группа выпустила первый клип, быстро собравший более миллиона просмотров.

Ранее KP.RU сообщил, что Лепс назвал причиной своего развода с женой собственное предательство.